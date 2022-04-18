استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.

فيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 17 ألفا و775 حالة إصابة و128 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 4 ملايين و29 ألفا و959 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و885 وفاة.

في تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33 ألفا و507 حالات والوفيات إلى 854 حالة.

في الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 3 آلاف و529 إصابة محلية مؤكدة وصفر وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182 ألفا و293 حالة، وليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة عند 4 آلاف و638 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و762 حالة والوفيات إلى 8621 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و49 ألفا و383 حالة والوفيات إلى 9018 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و60 حالة والوفيات إلى 3055 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و387 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 18 حالة تعاف في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و808 حالات.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين و726 ألفا و668 حالة، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 323 ألفا و938 حالة.

وسجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 5 آلاف و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 824 ألفا و867 إصابة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 554 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 57 ألفا و532 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 766 ألفا و781 حالة.