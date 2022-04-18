اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدوري الليلة

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:58 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدوري الليلة تأمين الملاعب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين 3 مباريات فى الدورى المصرى الليلة، حيث يلتقى الإسماعيلى مع إيسترن كومباني، والمقاولون مع فاركو، وغزل المحلة مع مصر المقاصة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية ، غرف عمليات لتأمين المباريات الثلاث، وتأمين الجماهير التى تحضر المباريات فى سهرة رمضانية خالصة، وخلق أجواء آمنة للاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل نادى الإسماعيلى المركز الأخير فى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض الدراويش 13 مباراة بالمسابقة حققوا انتصارا وحيدا مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 7 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا، وتوافد على تدريبهم عدد من المدربين أخرهم حمد إبراهيم وقبله كان خوان براون.


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