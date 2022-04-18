إن كان عيد ميلادك يوافق الاحتفال بيوم الأرض.. اعرف مقترحات لجعله مميزا

كتبت منال العيسوى

يشهد العالم الجمعة المقبلة الاحتفال ب يوم الأرض الموافق 22 من الشهر الحالى، ويمكنك إن كان عيد ميلادك موافقا لهذا اليوم، أن تجعل من الاحتفالية حالة مختلفة لا تنساها.

خلال هذا التقرير سنطرح عليك أفكار عيد ميلاد مختلف يوافق يوم الأرض، وسيكون ممتعا فقط عليك الترتيب لهذه الحفلة، ولن ينساها أصدقاؤك حتى بعد العوده لمنازلهم.

يمكنك أن تحول عيد الميلاد لحفلة إعادة التدوير، أو حفلة بستنة وزراعة ونزهة فى الأماكن المفتوحة.

من السهل أيضا العثور على زينة ومستلزمات هذه الحفلة لتنسجم مع يوم الأرض، من الأكواب والأطباق والدعوات و الشرائط اللاصقة وورق التغليف والسلع الورقية المصنوعة من مواد معاد تدويرها.

يمكنك أيضا أن تكون يوم عيد ميلادك له لون موحد ألوان خضراء أو زرقاء مزينة بالورود أو الأشجار أو الكرات الأرضية.

ويمكنك الاعتماد على الزينة الطبيعية من النباتات في أصص أو الزهور التي يمكن أن تتضاعف لتناسب الحفلات

ويمكن أن تكون تورتة عيد ميلاد على شكل كرة أرضية أو حيوان أو رمز إعادة التدوير.

يمكنك أن تتشارك مع أصدقائك فى بعض الأنشطة الترفيهية، منها عمل مسابقة لجمع القمامة من الشاطئ أو الحديقة أو أي مكان عام آخر قريب منك، أو قراءة كتب أو قصص عن الطبيعة، أو زيارة حديقة الحيوان أو حديقة نباتية.

يمكنك أيضا أن تحتفل بعيد ميلادك بالاستمتاع فى الهواء الطلق الرائع، و التنزه أو غرس شجرة أو غرس زهور أو أعشاب أو خضروات في حديقة منزلك.

اخبر أصدقائك فى عيد ميلادك شيئا عن الطبيعة وعيد الأرض لعلك تشاركهم الوعى بأهمية الحفاظ على الأرض.