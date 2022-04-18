اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 12:51 م
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إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:04 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصرى، جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،اليوم الاثنين، أن شابا من بلدة السيلة الحارثية أصيب بعيار ناري بالساق، وجرى نقله إلى المستشفى في جنين، لتلقي العلاج.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، ومركة، والزاوية، وكفيرت.

 


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