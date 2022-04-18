إحالة 23 موظفا للتحقيق خلال حملات مكثفة للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة.

أسفرت تلك الحملات عن إحالة 23 من العاملين بالوحدات الصحية والمدارس بنطاق قرى شبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت قد شنت حملة تفتيشية للانضباط الادارى بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 13 من العاملين بالوحدات الصحية والمدارس بنطاق قرى شبراخيت" اورين - شبراريس - القرداحي" للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.