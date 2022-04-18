أسماء المقبولين فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأثنين، عن أسماء المقبولين بمسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر للاعلان رقم (2) لعام 2020.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن على المقبولين والمعلن عنهم بالكشوف التوجه إلى قطاع الموارد البشرية بالمقر الرئيسى للشركة لتقديم مسوغات التعيين الخاصة بهم وانهاء كافة الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً اعتباراُ من اليوم الاثنين.



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (1)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (2)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (3)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (4)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (5)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (6)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (7)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (8)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (9)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (10)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (11)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (12)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (13)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (14)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (15)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (16)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (17)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (18)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (19)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (20)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (21)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (22)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (23)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (24)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (25)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (26)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (27)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (28)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (29)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (30)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (31)



اسماء المقبولين بمسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر (32)