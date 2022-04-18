أستاذ علوم سياسية ليبي: المواطن البسيط يدفع ثمن إغلاق الحقول النفطية

كتب: أحمد جمعة

أكد الدكتور يوسف الفارسي أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة درنة، الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي والإقليمي في منطقة غرب المتوسط، أن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشأغا، لديها مشروع أمني يهدف لحل الميليشيات المسلحة في طرابلس، وأن التشكيلات المسلحة ترفض دخول الحكومة الجديدة لأنها تدرك أن ذلك بداية النهاية لها.

وأوضح "الفارسي" في تصريحات له، أن إيقاف تصدير النفط له جوانب سلبية عديدة على حياة المواطن الليبي البسيط، الذي سيدفع ثمن هذا الإغلاق والذي سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار مما سينجم عنه قطع الرواتب وعدم توافر السيولة النقدية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، اليوم الإثنين، نتيجة «استمرار موجة الإغلاقات التي تطال خام الشرارة»، وذلك بعد أن أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، وميناء الزويتينة.

وقالت المؤسسة إن مجموعة من الأفراد قاموا بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج، مما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا.

وأضافت أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي وذلك إلى حين إشعار آخر. ونوهت بأن خام الشرارة هو المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية والتي تغذي بدورها السوق المحلية بالمحروقات.