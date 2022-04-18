أخطر مجرم في العالم.. مايكل كامبل صاحب الوشم المرعب

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أخطر مجرم في العالم"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم، عن جرائم قتل وسرقة ونصب، ولكن لكل جريمة بطلا يطلق عليه اخطر مجرم في العالم، وذلك نظرا لعدد الجرائم التي قام بها بمفرده واصبح بعدها اسمه يتردد في ساحة المجرميين.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة مايكل كامبل من ولاية ميسوري الأمريكية، صاحب الوجهه المغطى بالكامل بحبر الوشوم الأسود، وتشمل الأوشام، رسم لنجمة خماسية على جبهته، وربطة عنق وكلبًا على رقبته والرقم 88 على جانب رأسه، وواجه مايكل البالغ من العمر 46 عامًا، السجن مدى الحياة، لارتكاب الجريمة التي يقال إنها حدثت في 30 مايو 2021.

وأدين كامبل بتهم الإضرار بالممتلكات والاعتداء وانتهاك أمر حماية، وحُكم عليه بالسجن 6 أشهر، وقبل ذلك بعامين، اتُهم بالاعتداء من الدرجة الثالثة بعد أن ورد أنه هاجم رجلاً آخر وضربه على وجهه لعدم تنظيف المرحاض.

عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، أدين كامبل بمحاولة الاعتداء من الدرجة الأولى بعد اغتصابه فتاة عمرها 14 عامًا ،كجزء من عقوبة إدانته في ذلك الوقت، أُمر بالابتعاد عن الأماكن التي يمكن أن يجتمع فيها الأطفال للعب، ومع ذلك، في عام 2011، تم القبض على كامبل لكونه على بعد 500 قدم من حمام سباحة أو ملعب عام.