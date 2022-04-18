أتربة ورياح مثارة على أغلب الأنحاء.. وتحذير من الوقوف أسفل لوحات الإعلانات

كتب محمود راغب

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، امتدت إلى القاهرة الكبرى، حيث تشهد سماء القاهرة الكبرى أجواء مغبرة انخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى تشهد شوائب عالقة ومستوى الرؤية وصل 3000 متر، وذلك تزامنا مع نشاط الرياح الذى يؤثر على البلاد رغم تحسن حالة الجو

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين تجنب التواجد فى المناطق المكشوفة خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، فضلا عن تجنب الوقوف أسفل لوحات الإعلانات فى المناطق التى تشهد نشاط للرياح .

و يشهد اليوم الاثنين، تحسن فى الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 .