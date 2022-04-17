4 مرشحين في الرئاسة الفلبينية ينفون انسحابهم من سباق الانتخابات

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نفى 4 مرشحين في انتخابات الرئاسة الفلبينية، من بينهم نجم الملاكمة المتقاعد ماني باكياو، التكهنات أنهم سينسحبون من السباق الرئاسي، وقالوا إنهم ما زالوا يعتبرون خيارات بديلة للمرشح الأوفر حظا فرديناند ماركوس جونيور.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن 3 من المرشحين وهم عمدة مدينة مانيلا فرانسيسكو دوماجوسو، والسيناتور بانفيلو لاكسون، ووزير الدفاع السابق نوربرتو جونزاليس، تعهدوا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدوه /اليوم الأحد/ بالتعاون معًا لمواجهة أي محاولة لتخريب الإرادة الحقيقية للشعب من خلال مناورات تحد من اختيارات المواطنين.

وقال المرشحون في بيان مشترك: "كل شخص منا سيواصل حملاته الرئاسية ويسعى جاهدا ليكون جديرا بالخيارات التي سيختارها الشعب".

وقال المتحدث باسم باكياو الذي كان من المتوقع أن ينضم إلى المؤتمر الصحفي لكنه لم يحضر، إن الملاكم "لن ينسحب أبدًا على الرغم من الدعاية السوداء التي أطلقها المرشحون الآخرون".

وتأخر المرشحون الـ4 في استطلاعات الرأي في الفترة التي سبقت الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 مايو المقبل، بينما احتفظ ماركوس، نجل الرئيس الأسبق الراحل فرديناند ماركوس والذي يحمل الاسم نفسه، بتقدمه الواضح، بينما احتلت نائبة الرئيس ليني روبريدو المركز الثاني بفارق كبير.