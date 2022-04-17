وقالت (الصحة) في بيان مساء اليوم / الأحد / أن وزير الصحة أستعرض مع المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل مستجدات مجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.



كما استعرض الجانبان البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي لجهة الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي.