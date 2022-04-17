وزير الدفاع الإستوني: العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لم تؤت ثمارها بعد

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قال وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، إن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ليس لها أي تأثير حتى الآن، لكن هناك طرقًا لتشديد القيود.

وأضاف لانيت - لصحيفة (هاندلسبلات) الألمانية - أن "العقوبات تستغرق وقتًا لتظهر فاعليتها. وحتى الآن، لم تمر سوى فترة زمنية قصيرة نسبيًا، لذلك لم نشهد بعد التأثير المطلوب. لكن لا يزال لدينا طرقا لتشديد العقوبات بشكل أكبر، على سبيل المثال، من خلال مقاطعة النفط والغاز".

واتهم لانيت الدول الأوروبية بـ "تمويل" عملية روسيا في أوكرانيا من خلال الاستمرار في شراء الوقود منها.