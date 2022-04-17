هربوا من الحر ونزلوا النيل فى رمضان.. الشباب يفر من ارتفاع الحرارة (فيديو)

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "مباشر.. هربوا من الحر ونزلوا النيل فى رمضان.. الشباب يفر من ارتفاع درجات الحرارة"، حيث تناول البث قيام الشباب والأطفال بالهروب إلى نهر النيل، من أجل السباحة وكسر موجة الحر، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى اليوم بسوهاج ٤١ درجة مئوية، بينما خلى كورنيش النيل من المارة بسبب الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة بسوهاج.

ويشهد اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، بقيم تصل 9 درجات على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 32 درجات والصغرى 15 درجة.