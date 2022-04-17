مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثى وسير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادثى سير بمراكز ببا وأهناسيا نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة.

فى الحادث الأول لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى القديم أمام قرية غياضة الشرقية دائرة مركز ببا واستقبل مستشفى بنى سويف كلا من محمود غالب محمد 43 سنة المنيا جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

كما استقبل قسم الاستقبال المستشفى ناهية أحمد على 45 سنة مقيم المنيا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات، جمال على على 56 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى و جروح و كدمات، رحيم محمود غانم 11 سنة مقيم المنيا مصاب جروح و كدمات.

وفى الحادث الثانى أصيب شخصان فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام عزبة نصر قاى التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من أيمن رمضان سيد 45، سنة مقيم شاويش مصاب كسر مضاعف بالساق اليمني، و جروح و كدمات، رجب حماده فهمى 28 سنة مصاب جروح و كدمات و اشتباه كسر بالقدم اليمنى.