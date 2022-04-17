محتجون يعلنون إيقاف تصدير النفط من حقل الفيل وميناء الزويتينة في ليبيا

كتب: أحمد جمعة

أعلن مواطنون من الجنوب الليبي ومن بلدية الزويتينة -سلطان، إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقل الفيل في أوباري، ومن ميناء الزويتينة بمنطقة الهلال النفطي اعتبارا من اليوم السبت، احتجاجا على عدم تمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتسلم السلطة في العاصمة طرابلس، وتحويل المؤسسة الوطنية للنفط عائدات النفط إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب المحتجون الليبيون في بيانين منفصلين باسم الأهالي والأعيان في المنطقتين – بحسب وكالة الأنباء الليبية - بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين مدن ومناطق وأقاليم ليبيا بالتساوي لضمان الاستقرار والتنمية بشكل واضح، ودعم الجهات المختصة للوصول للانتخابات القادمة.

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارتها بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج النفطي بالشكل المطلوب.

وشددوا على دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية لحفظ الأمن وحرية التنقل بين المدن والمناطق الليبية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وإيقاف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، مطالبين المجتمع الدولي والسفراء باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملا مساعدا في استقرار البلاد.