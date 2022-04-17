محافظ كفر الشيخ: تحرير 76 محضرا للمخالفين من التجار فى حملة على الأسواق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 76 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 76محضراً،من بينهم 14 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف في دقيق، و43 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة محضر، وتحرير 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وومحضرين إشغالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك ، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.



استمرار الحملات على المحال بكفر الشيخ



التأكد من سلامة اللحوم لدى جزاري كفر الشيخ



حملات على الاسواق لضبط المخالفين بكفر الشيخ