لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة والبعض الآخر لا يصاب به؟

كتبت إيناس البنا

يعتبر تدخين السجائر عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة، وهو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم.

يُعزى حوالي 80 % من وفيات سرطان الرئة إلى التدخين، لكن دراسة جديدة أجراها علماء في كلية ألبرت أينشتاين للطب أشارت إلى أن أقلية فقط من المدخنين يصابون بالمرض، وأوضحوا أيضًا لماذا يواجه المدخنون خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الرئة.

في مقال نُشر على الإنترنت في مجلة Nature Genetics ، اقترح الباحثون أن بعض المدخنين قد يكون لديهم آليات قوية تحميهم من سرطان الرئة عن طريق الحد من الطفرات الخلوية، ويعتقدون أن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تحديد هؤلاء المدخنين المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة ، مما يسمح لهم بمراقبة صحتهم.

التدخين وسرطان الرئة: ما الصلة بينهما؟



يعتقد الأطباء أن دخان السجائر يحتوي على العديد من المواد المسببة للسرطان (المواد المسرطنة) ، والتي يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا المبطنة للرئتين، بمرور الوقت ، يتسبب هذا في عمل الخلايا بشكل غير طبيعي ، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان الرئة.

أشار مؤلفو الدراسة الجديدة إلى أنه بينما يُعتقد أن التدخين يتسبب في حدوث طفرات في الحمض النووي في خلايا الرئة الطبيعية، لم يتم إثبات ذلك قبل دراستهم نظرًا لعدم وجود طريقة لتحديد الطفرات بدقة في الخلايا الطبيعية.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون تقنية تسلسل، والتي تقلل من أخطاء التسلسل، ثم قارنوا المشهد الطفري للخلايا الطلائية الرئوية الطبيعية (أي الخلايا المبطنة للرئة) من غير المدخنين والمدخنين.

قال الباحثون إن خلايا الرئة هذه يمكن أن تتراكم الطفرات مع تقدم العمر والتدخين، ووجدوا طفرات متراكمة في خلايا الرئة لدى غير المدخنين مع تقدمهم في العمر ، ولكن تم العثور على المزيد من الطفرات بشكل ملحوظ في خلايا الرئة للمدخنين.

كما افترض سابقًا ، تؤكد هذه الدراسة أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة عن طريق زيادة تواتر الطفرات ولماذا أقل من غير المدخنين يصابون بسرطان الرئة ، كما قال سيمون سبيفاك ، مؤلف أول مشارك في الدراسة ، أستاذ الطب ، علم الأوبئة والسكان. الصحة وعلم الوراثة في أينشتاين.

لا يُصاب كل المدخنين بسرطان الرئة: إليكم السبب



وفقًا للباحثين ، فإن 10 إلى 20 % من المدخنين مدى الحياة يصابون بسرطان الرئة.

فلماذا لا يصاب معظم المدخنين بسرطان الرئة؟ قال الباحثين أن بعض الناس قد يكون لديهم أنظمة عالية الكفاءة لإصلاح تلف الحمض النووي أو إزالة السموم من دخان السجائر.

في الدراسة أيضًا ، وجدوا أن المدخنين الأثقل ليس لديهم العبء الأكبر من الطفرات.

"تشير بياناتنا إلى أن هؤلاء الأفراد ربما بقوا على قيد الحياة لفترة طويلة على الرغم من تدخينهم المفرط لأنهم تمكنوا من قمع المزيد من تراكم الطفرات، ويمكن أن ينبع هذا التسوية من الطفرات من أن هؤلاء الأشخاص لديهم أنظمة عالية الكفاءة لإصلاح تلف الحمض النووي أو إزالة السموم من دخان السجائر

يعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تقدم طريقة جديدة لتقييم مخاطر إصابة المرء بسرطان الرئة.