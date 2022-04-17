اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 01:54 م
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كنائس الفيوم تحتفل بـ"أحد السعف" وتبدأ فى أسبوع الآلام.. صور

الأحد، 17 أبريل 2022 01:06 م
كنائس الفيوم تحتفل بـ"أحد السعف" وتبدأ فى أسبوع الآلام.. صور كنائس الفيوم تحتفل بـأحد السعف
الفيوم ــ رباب الجالى

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احتفلت كنائس الفيوم، اليوم الأحد، بـ"أحد السعف" "أحد الشعانين"، المعروف بأنه احتفال بدخول السيد المسيح، عليه السلام، مدينة أورشليم، واستقبلته الجموع بسعف النخيل وأغصان الزيتون، فرحين بقدومه للمدينة. 
 
وحمل جموع المصلين، سعف النخيل وبعض الرموز المصنوعة منه، أثناء صلوات القداس، احتفالا بهذه المناسبة، تعبيرا عن استقبالهم للسيد المسيح في حياتهم. 
 
وترأس الأنبا إبرام، مطران الفيوم، قداس اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بمنطقة الشط القبلي بمدينة الفيوم، بحضور القساوسة والقمامصة، وعدد كبير من الشمامسة، والمصلين. 
 
وبعد الانتهاء من صلاة القداس، وصلاة الجناز العام، تتشح الكنائس بالستائر السوداء، تعبيرا عن الحزن العام في أسبوع الآلام، الذي يسبق عيد القيامة المجيد، وهو أقدس أيام السنة عند المسيحيين.
 
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كنائس الفيوم تحتفل بـأحد السعف

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كنائس الفيوم تحتفل بـأحد السعف
 

 


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