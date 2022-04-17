كنائس الفيوم تحتفل بـ"أحد السعف" وتبدأ فى أسبوع الآلام.. صور

وحمل جموع المصلين، سعف النخيل وبعض الرموز المصنوعة منه، أثناء صلوات القداس، احتفالا بهذه المناسبة، تعبيرا عن استقبالهم للسيد المسيح في حياتهم.

وترأس الأنبا إبرام، مطران الفيوم، قداس اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بمنطقة الشط القبلي بمدينة الفيوم، بحضور القساوسة والقمامصة، وعدد كبير من الشمامسة، والمصلين.

وبعد الانتهاء من صلاة القداس، وصلاة الجناز العام، تتشح الكنائس بالستائر السوداء، تعبيرا عن الحزن العام في أسبوع الآلام، الذي يسبق عيد القيامة المجيد، وهو أقدس أيام السنة عند المسيحيين.