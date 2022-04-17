كمين ينهي رحلة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين في أوسيم، واعترف المتهمون بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط 3 أشخص في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين.

بتكثيف التحريات توصل المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للسرقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

والسرقة هي استيلاء المتهم على مال أو متعلقات الغير، سواء كان ذلك عن طريق الإكراه أو بغير إكراه، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هناك فرق بين السرقة والسرقة بالإكراه، فالأولى تُعد جنحة والثانية تُعد جناية.

السرقة

عقوبة السرقة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.

السرقة بالإكراه

عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت السرقة بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.