"عمر بيت يتيم" مبادرة إنسانية لدعم مرضى القلب بالغربية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، المبادرة الإنسانية "عمر بيت يتيم" بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم فى شهر إبريل، والتى تستهدف دعم مرضى القلب غير القادرين بقرى ومراكز المحافظة.

وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، وإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية ، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب ، لكل الاعمار وفى جميع أنحاء المحافظة .

وأضافت المديرية انها بالتعاون مع جمعية الأورمان ستقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية ، وكذلك التنسيق مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وأشارت الي استقبال جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة ، بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية ، وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.