اليوم السابع
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ضبط الأطفال المتهمين بإلقاء أكياس مياه على السيارات بالسويس

الأحد، 17 أبريل 2022 11:13 ص
ضبط الأطفال المتهمين بإلقاء أكياس مياه على السيارات بالسويس قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة إلقاء أكياس مملوءة بالمياه على سيارة نقل أثناء سيرها بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق "القاهرة/ السويس" فوجئ بقيام  3 صبية بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على السيارة قيادته، مما أدى لكسر المرآة الخاصة بالسيارة.
 
وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أحداث مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القبض على المتهمين بإلقاء المياه

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