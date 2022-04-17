"صيدلية بين إيديك".. بث مباشر من داخل أقدم سوق للعطارين بالإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف ،حول أهم النباتات العطرية و المشروبات التى ترفع مناعة الجسم خاصة فى فصل الربيع و حالات التقلبات الجوية المستمرة فى تلك الآيام،وذلك من داخل أقدم سوق للعطارين بالإسكندرية.





ويقول الحسينى عبد الباسط ،بائع بسوق العطارين و توارث تلك المهنة أبا عن جد منذ 40 عاما ،أن هناك العديد من النباتات المفيدة لجسم الانسان خاصة لرفع مناعة الجسم ضد الآمراض المختلفة ،خاصة فى فصل الربيع ،وأشار الى أن الينسون النجمة أو نجمة الارض وهى تعمل على رفع مناعة الجسم لأى سن، وهى معروفة بيس فى مصر فقط بل فى العالم كله.

وكذلك نبات الإخنسيا ،و هى من أفضل النباتات لرفع المناعة وتزرع حاليا داخل مصر مما ساهم فى خفض سعرها ،أو الينسون المصرى الذى يعمل على رفع المناعة و مهدئ و مفيد للجهاز الهضمى و القولون.

و حول بعض النباتات المهدئة قال "هناك زهرة البنفسج أو" العايقة" كما يطلق عليها فى مصر ،وهى نباتات جيدة جدا للتهدئة ،وكذلك نبات "الافندر" وهو من المهدئات و مفيد جدا لمعالجة الجيوب الانفية عن طريق الاستشناق للماء المغلى.

وكذلك نبات الاقحوان الذى يستخدم فى صرف الاملاح من الجسم و معالجة النقرس و معالجة الكلى ، ونبات " البردقوش" وهو نبات جيد جدا لضبط ضغط الدم و ضبط إضطرابات الهورمونات بالجسم ،و كذلك " المرمرية" أو" الشاى الجبلى" هى جيدة جدا لضبط الهرمونات بالجسم.

و فيما يتعلق بالقهوة الخضراء فهى مفيدة جدا لإحتوائها على الكافيين الطبيعى و الفيتامينات وجيدة جدا فى حرق الدهون ،ونبات "المورينجا" و هو النبات المعجزة ،مفيدة جدا لتقوية العظام ،لإحتوائها على فيتامين "دى" ،وشاى المورينجا من المهدئات و تعالج مشاكل العظام.

ونبات" البابونج" أو" الكاموميلا" من المهدئات ،و"التيلو " يعد مضاد حيوي و يعالج الأمراض الصدرية و الكحة و طارد للبلغم و تفتيح الشعب الهوائية يالقفص الصدرى ،أما الصمغ العربى فهو نبات جيد جدا لمعالجة أمراض الكلى ،و "اللبان الدكر" يتميز بنسبة نسبة عالية من " الكورتيزيون "و يعالج الامراض الصدرية و مهدئ للكحة.