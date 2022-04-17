شاهد على الجريمة.. الرحلة لحضور حفل عرس ينقذ خفير من تهمة سرقة بالإسماعيلية

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من حلقات شاهد على الجريمة، قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا حول واقعة سرقة مبلغ 3 مليون جنيه من شركة دواجن، واتهام خفير مزرعة مجاورة للشركة بسرقة الأموال، ولكن سفر الخفير لحضور حفل عرس قبل وقوع الجريمة بأسبوع أنقذه من التهمة بعد أن زج المتهمين الحقيقيين به في الواقعة.

في البداية يقول ياسر سيد احمد المحامى بالنقض، إن القضية كانت تعود لـ6 سنوات وهى اتهام خفير من العرباوية التابعين لمحافظة الإسماعيلية وأصوله تعود لشمال سيناء بسرقة 3 مليون جنية من شركة دواجن كانت ملاصقة لقطعة أرض كان يحرسها.

وتابع: بع العاملين للشركة ادعوا بأن هجوم مسلح حدث على الشركة من مجموعة من الأشخاص وقاموا بسرقة أموالها، وتم إطلاق أعيرة نارية عليهم، وأنهم تعرفوا على أحد المتهمين وهو خفير قطعة الأرض الملاصقة للشركة.

واستكمل: تبين ان الخفير مجرد اسم على ورق ولكنه لم يكن متواجد على مسرح الجريمة قبل وقوعها بأسبوع وتم إثبات انه كان في محافظة شمال سيناء بيحضر حفل عرس، وكمان ثبت اسمه في محضر في شمال سيناء أنه كان شاهد مع أشخاص في مشاجرة واتضح انه كان غير متواجد على مسرح الجريمة، والمتهم حصل على البراءة وبمتابعة القضية اتضح ان العاملين في الشركة متفقين مع بعض الأشخاص من الخارج لسرقة أموال الشركة، وتم تقديمهم للمحاكمة.