زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد لـ15 متهما في "أحداث ميدان الشهداء"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 17 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، ويحيى شاهين، وامانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.