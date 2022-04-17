رئيس الوزراء الأوكراني: سنطلب دعما ماليا من صندوق النقد والبنك الدولي

كتب أحمد عرفة

قال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس الوزراء الأوكراني، إن بدلاه ستطلب دعما ماليا من صندوق النقد والبنك الدولي، نافيا استسلام قواته في ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهمت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى المبادرة الأخيرة التي تقدمت بها روسيا الليلة الماضية إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين في "آزوفستال" لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم، متابعا: غير أن نظام كييف القومي، وفقا لمكالمات لاسلكية تم رصدها، منعتهم من إجراء أي مفاوضات بشأن إمكانية الاستسلام، وأمر قوميي كتيبة "أزوف" بإطلاق الرصاص فورا على كل من يرغب في نزع السلاح في صفوف العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن المجموعة الأوكرانية المحاصرة في "آزوفستال"، وفقا لإفادات عسكريين استسلموا إلى قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، تضم حاليا ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي معظمهم من الدول الأوروبية وكندا، مستطردا: سبق أن أفادنا بأن المحادثات اللاسلكية بين المسلحين في ماريوبول تجري بست لغات أجنبية. وإذا واصلوا المقاومة فسيتم القضاء عليهم جميعا.