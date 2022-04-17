دونيتسك: حاولنا التواصل مع بلغاريا لإعادة بحارة تم إجلائهم من ماريوبول

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، أنها حاولت التواصل مع حكومة بلغاريا بخصوص مصير بحارة من هذا البلد موجودين حاليا في مدينة دونيتسك، بعد إجلائهم من ميناء ماريوبول الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، أن الحديث يدور عن طاقم السفينة "تساريفنا" البلغارية التي كانت تحتجزها القوات الأوكرانية، مع سفن أجنبية أخرى، في ميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف بجنوب شرق البلاد، متابعا: توجهنا إلى السفارة البلغارية بمذكرة رسمية، وعلاوة على ذلك حاولنا الاتصال هاتفيا مع وزارة خارجية بلغاريا لإبلاغها بأننا أنقذنا بحارتهم ويمكن استعادتهم إلى الوطن، لكننا في نهاية المطاف لم نتلق أي رد، وكذلك البحارة أنفسهم.

وحملت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، السلطات البلغارية المسؤولية عن انتهاج سياسة معاداة الروس، محذرة من نشر أخبار كاذبة تزعم أن المسلحين الأوكرانيين لم يحتجزوا أبدا سفينة "تساريفنا"، وأن مصير البحارة البلغاريين لا يزال مجهولا.

وأكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، أن هؤلاء البحارة يقيمون حاليا في فندق بمدينة دونيتسك في ظروف مريحة، ويجري إمدادهم بالغذاء اللازم، لكنهم لا يعرفون كيفية العودة إلى وطنهم بلغاريا.