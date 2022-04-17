دراسة: سمات الشخصية مرتبطة بالإصابة بالخرف لاحقًا

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة إلى أن سمات الشخصية والعادات اليومية مرتبطة بالضعف الإدراكي المعتدل والخرف ومخاطر الوفاة، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

ونُشرت الدراسة التي أُجريت على إجمالي 1954 شخصًا، تضم 74٪ من النساء المشاركات، في مجلة أمريكية تسمى "مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي: عمليات الشخصية والاختلافات الفردية" .

ركز البحث الذي قاده توميكو يونيدا، أستاذ بقسم علم النفس ، بجامعة فيكتوريا فى كندا، على ثلاث سمات شخصية - الضمير والعصبية والانبساط والدور الذي يلعبونه في الأداء المعرفي في وقت لاحق من الحياة.

الخرف

الخرف متلازمة يتدهور فيها الأداء الإدراكي للفرد وفقًا للبيانات الصحية العالمية ، يوجد حاليًا أكثر من 55 مليون شخص مصاب بالخرف في جميع أنحاء العالم ، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام.

هذا المرض الذي يصيب كبار السن بشكل رئيسي ، هو حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة بين جميع الأمراض وهو أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والتبعية بين كبار السن.

على الرغم من أنها يحدث بشكل شائع عند كبار السن ولكنه ليس مشكلة متعلقة بالعمر.

قليل من العلامات الشائعة للخرف هي النسيان ، وقلة التركيز ، والارتباك حتى أثناء التواجد في المنزل مع أشخاص معروفين ، وصعوبة التواصل ، وعدم القدرة على القيام بالأعمال الشخصية ، وتغيير السلوك ، وصعوبة المشي ، وصعوبة التعرف على الأصدقاء والعائلة.

ومرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.

تفاصيل الدراسة



و تم تجنيد المشاركين دون تشخيص رسمي للخرف وبدأ الباحثون فى جمع البيانات في عام 1997 ، مع التجنيد المستمر في شمال شرق ولاية إلينوي الأمريكية.

تم استخدام جرد العوامل الخمسة للشخصية لتقييم الوعي والعصبية والانبساط أكمل المشاركون ما يصل إلى 23 تقييمًا سنويًا.

يعطي جرد العوامل الخمسة NEO أو NEO-FFI مقياسًا للنطاقات الخمسة الكبيرة للشخصية (العصبية ، والانبساط ، والانفتاح ، والقبول ، والضمير).

تم تقييم الضمير من خلال 12 عنصرًا، مثل "أنا شخص منتج ينجز المهمة دائمًا".

تم تقييم العصبية من خلال 12 عنصرًا ، مثل "أشعر غالبًا بالتوتر والعصبية".

تم تقييم الانبساط بستة عناصر ، مثل "أحب أن يكون لدي الكثير من الأشخاص من حولي".

تم تصنيف العناصر على مقياس مكون من 5 نقاط ، ويتراوح من أوافق بشدة إلى لا أوافق بشدة.

ماذا وجدت الدراسة عن الخرف؟



قال المؤلف الرئيسي توميكو يونيدا من جامعة فيكتوريا: "تعكس سمات الشخصية أنماطًا ثابتة نسبيًا من التفكير والسلوك ، والتي قد تؤثر بشكل تراكمي على الانخراط في السلوكيات الصحية وغير الصحية وأنماط التفكير طوال العمر".

وأضاف يونيدا: "قد يساهم تراكم الخبرات مدى الحياة في قابلية الإصابة بأمراض أو اضطرابات معينة ، مثل ضعف الإدراك الخفيف ، أو يساهم في الفروق الفردية في القدرة على تحمل التغيرات العصبية المرتبطة بالعمر".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بضمير مرتفع عاشوا عامين أطول دون أي ضعف إدراكي خفيف مقارنةً بالأفراد الذين كانوا منخفضي الضمير.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بضمير مرتفع عاشوا عامين أطول دون أي ضعف إدراكي خفيف مقارنةً بالأفراد الذين كانوا منخفضي الضمير.

إلى جانب تسليط الضوء على الوعي ، كشفت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في الانبساط حافظوا على الإدراك الصحي لمدة عام على الأقل مقارنة بالآخرين.