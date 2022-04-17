اليوم السابع
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حملات توعية بمخاطر الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات

الأحد، 17 أبريل 2022 10:07 م
حملات توعية بمخاطر الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة بهدف تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات‪".

 

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات مثل حى الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وغيرها وأيضا فى العديد من المناطق التى سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة لتوعية للشباب والمراهقين بخطورة الإدمان.

 

وتهدف هذه البرامج إلى التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات. كما تم تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة فى هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة الإدمان والتعاطى، كما يتم تقديم المشورة والدعم النفسى، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه الصندوق فى عياداته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة.

 

وتم اختيار عدة كوادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين يقومون بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

 

 واكد المحافظ أنه يتم تقديم هذه الخدمات بشكل دورى لتحقيق التواصل الفعال مع أهالى هذه المناطق بما يسهم فى تحقيق الهدف العام للحملات نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات، كما تعتمد منهجية استدامة الأنشطة الوقائية على إعداد جيل مثقف وواع من الأماكن المطورة وكذلك المناطق التى سيتم تطويرها فى القريب العاجل وتدريبهم على آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بما يساهم فى إذكاء روح المشاركة المجتمعية بين شباب هذه المناطق، مع تطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة وفقاً لدليل علمى أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصيصاً لهذا الغرض كما يشمل البرنامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والدمج المجتمعى للمتعافين والإرشاد الأسرى لذويهم، كذلك إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج. 


الادمان

القاهرة

تطوير العشوائيات

العشوائيات

تعاطي المخدرات

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