حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء فى الجمالية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، يحمل جنسية أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى منطقة الجمالية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول)،

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.