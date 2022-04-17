حارس يقتل سائقا لخروجه من مجمع سكني تحت الإنشاء قبل موعد الانصراف بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة وإصابة آخر بأعيرة نارية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوفاة أحد الأشخاص يعمل بمجمع سكنى تحت الإنشاء، إثر إصابته بعيار نارى بالجسم، وإصابة آخر يعمل بذات المجمع السكنى، وذلك إثر قيام حارس خصوصى بذات المجمع السكنى بإطلاق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته على سيارة ربع نقل، والتى كان يستقلها المتوفـى والمصاب رفقة باقى العمال حال خروجهم من إحدى بوابات المجمع السكنى المشار إليه، وذلك لقيام قائد السيارة بمحاولة الانصراف من البوابة قبل السماح له بالخروج، فقام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة لاستيقافها، للتأكد من عدم وجود ثمة معدات خاصة بالمجمع السكنى، ما أدى لوفاة وإصابة المذكوران ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشده ضبط ( السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "طبنجة" – عدد من الطلقات من ذات العيار ) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.