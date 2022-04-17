اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 03:18 م
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تعليم بورسعيد يناقش استعدادات الامتحان التدريبى الثانى بنظام "‏البابل شيت" للإعدادية

الأحد، 17 أبريل 2022 03:06 م
تعليم بورسعيد يناقش استعدادات الامتحان التدريبى الثانى بنظام "‏البابل شيت" للإعدادية جانب من الاجتماع
بورسعيد محمد فرج

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عقد  أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجتماعا ناقش من خلاله إستعدادات تعليم بورسعيد لإجراء الإمتحان ‏التدريبى الثانى بنظام " البابل شيت" لطلاب الشهادة الإعدادية بحضور  علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وذلك بقاعة المؤتمرات ‏الرئيسية بديوان المديرية.‏

وأعلن وكيل المديرية خلال تصريحات صحفية أن هذا الإجتماع جاء بتكليف من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وإستهدف مديرى الإدارات ‏التعليمية ووكلائها ومديرى المراحل التعليمية و موجهى العموم للمواد الدراسية الأساسية.‏

وأكد "والى" خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء الامتحان التدريبى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الجبر بنظام "البابل ‏شيت" المقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 أبريل الجارى.‏

وأشار وكيل المديرية، إلى أن نسبة نجاح الطلاب بالإمتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كانت 89% لافتا إلى أنها نتيجة واقعية ومبهرة حسب ‏التقارير الفنية الدقيقة الصادرة من برنامج التصحيح المميكن للامتحان.‏

وتابع: "والى" أن الجميع فى تعليم بورسعيد يعمل على قلب رجل واحد لصالح الطلاب مع تغليب المصلحة العامة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وهو ‏سر نجاح فريق العمل الحالى متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

 

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