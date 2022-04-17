تايمز: كلمة لبوريس جونسون أمام "العموم" الثلاثاء للرد على مخالفات الإغلاق

كتبت رباب فتحى

وصف حزب العمال تورط رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون في فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت إغلاق وباء كوروناK بأنه "لا يمكن الدفاع عنه" مع ظهور مزاعم جديدة حول سلوكه.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إنه من المتوقع أن يدلي جونسون ببيان عند عودة النواب إلى مجلس العموم يوم الثلاثاء ، حيث لن ينكر ارتكاب أي مخالفات ولكنه سيشير إلى السياق الأوسع ، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

لكن الصحيفة كشفت أيضًا عن مزاعم جديدة بأن جونسون لم يكن حاضرًا فقط في حفل مغادرة لأحد مستشاريه الصحفيين السابقين ، ولكنه قاد الاحتفالات.

يأتي ذلك بعد أن تم إصدار غرامات على جونسون وزوجته كاري والمستشار ريشي سوناك لحضور حفل عيد ميلاد أقيم لرئيس الوزراء في يونيو 2020.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن المصور الرسمي لرئيس الوزراء التقط صوراً لجونسون وهو يحمل جعة في التجمع ، بينما حمل سوناك مشروبا غازيا.

لكن يُفهم أن جونسون كان حاضرًا على الأقل ستة من الأحداث الاثني عشر التي تحقق فيها شرطة العاصمة لخرقها قواعد كورونا ، وهو مستعد لمزيد من الغرامات المحتملة في المستقبل.

من بين الحفلات المشمولة في عملية "هيلمان" حفل وداع للمدير السابق للاتصالات في رقم 10 ، لي كاين ، في 13 نوفمبر 2020.

وأشار مصدر لصحيفة "صنداي تايمز" أن هذا بدأ مع احتساء المكتب الصحفي للمشروبات لإنهاء الأسبوع ، لكنه تحول إلى حفلة بمجرد وصول رئيس الوزراء ، عندها سكب المشروبات وألقى كلمة.

وقالت صحيفة صنداي ميرور إن مجلس الوزراء رفض الإجابة على أسئلة حول تجمع عيد الميلاد المقدم من خلال طلب حرية المعلومات ، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.