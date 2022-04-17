بـ106.95دولار.. استقرار أسعار النفط بعد الإغلاق نهاية الأسبوع الماضى على ارتفاع

كتبت - مروة الغول

شهدت أسعار النفط اليوم استقرارا بعد اغلاقها خلال نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع،حيث سجلت أسعار النفط 111.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.95 دولار للبرميل.

وفرضت أستراليا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 14 شركة روسية من بينها شركتا "غاز بروم" و"ترانس نفط".

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية، فرضت أستراليا عقوبات جديدة على 14 شركة روسية، بما في ذلك "غازبروم" و"ترانس نفط" و "روس تيليكوم" و"روس هيدرو".

كما شملت القائمة أدخال إجراءات وعقوبات ضد شركة "كاماز"، و"ميناء نوفوروسيسك" التجاري البحري، وشركة "روس إليكترونيك" القابضة، وشركة United Shipbuilding Corporation، و Sevmash، و"ألروسا"، و Sovcomflot ، وشركة السكك الحديدية الروسية.

ومن المتوقع بحسب تقرير حديث نشره البنك الدولى على موقعه الرسمى، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% فى عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

وأفادت إدارة الطوارئ المكسيكية، السبت، باندلاع حريق ثان في مصفاة تابعة لشركة النفط والغاز الحكومية "بيميكس"، بمدينة سالينا كروز الواقعة جنوب البلاد.

وأشارت الإدارة إلى أن خزان تخزين نفط بالمصفاة اشتعلت فيه النيران مرة أخرى بعد أن تم إخماد حريق سابق بالمكان ذاته يوم الجمعة.

وجاء في بيان إدارة الطوارئ أنها "تراقب الوضع في مصفاة سالينا كروز، حيث استؤنف الحريق في الخزان العمودي رقم 102، وقد قامت شركة بيميكس بتفعيل برنامج للأمن الداخلي وقيدت الوصول إلى المجمع"، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.