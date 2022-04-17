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انخفاض الأسعار.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات بسوق البازار فى بورسعيد..لايف وصور

الأحد، 17 أبريل 2022 01:56 م
انخفاض الأسعار.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات بسوق البازار فى بورسعيد..لايف وصور أسعار الطماطم
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من سوق البازار الخاص ببيع الخضروات والفاكهة في تطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الأسعار وتغيراتها.

وشهد سوق البازار في محافظة بورسعيد، إنخفاض في أسعار بعض الخضروات والفاكهة، حيث يتم بيع الطماطم لتبدأ من 5 جنيهات للكيلو، كما سجلت البطاطس أسعار 3.5 جنيه، 5 جنيهات، و 6.5 جنيه، وذلك على حسب الجودة.
 
كما جاءت أسعار الفواكه : 5 جنيهات البرتقال، 15 جنيها، 20 جنيها، و 25 جنيها التفاح، 8 جنيهات الفراولة، وغيرها من الأسعار الأخرى للخضروات والفاكهة.
 
ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة  مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن. 
 
يذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك. 
 
 
أسعار الطماطم
أسعار الطماطم

البرتقال ب ٥ جنيه
البرتقال ب ٥ جنيه

البصل الأحمر
البصل الأحمر

البصل
البصل

البطاطس
البطاطس

البطيخ
البطيخ

التفاح ب ١٥ جنبه
التفاح ب ١٥ جنبه

الخضروات
الخضروات

الطماطم تبدأ من ٥ جنيه
الطماطم تبدأ من ٥ جنيه

 


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