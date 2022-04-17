اليوم السابع
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انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني العملية لطلاب فصول مياه الشرب بقنا

الأحد، 17 أبريل 2022 02:39 م
انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني العملية لطلاب فصول مياه الشرب بقنا امتحانات طلاب مياه قنا
صابر سعيد

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أنهت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا، إجراء امتحانات التدريبات المهنية العملية للفصل الثاني من العام الدراسي، لطلاب الصف الأول والثاني بفصول التعليم والتدريب المزدوج "تخصص فني محطات و شبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات مياه الصرف الصحي".

قال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الادارة، إن الشركة  أجرت الامتحانات العملية لطلاب فصول التعليم والتدريب المزدوج "تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي" بمعامل ومحطات الشركة تحت إجراءات احترازية مشددة، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب و لجان التقييم.

وأكدت فاتن نصر الدين، مدير عام التدريب والمشرف العام على الفصول التعليمية، أن امتحانات التدريبات المهنية العملية للطلاب امتدت خلال الفترة من 11 الي 14 ابريل 2022 مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي للطلاب وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة حفاظا على صحة و سلامة الطلاب.
 


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