اليوم.. قومى المرأة بسوهاج يطلق حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسرى

سوهاج محمود مقبول

يطلق اللواء طارق الفقى محافظة سوهاج اليوم الأحد، بحضور الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ، وذلك بالتعاون مع وحدة لم الشمل بالمركز العالمي للفتوى الالكترونية التابع للأزهر الشريف، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضي، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس بسوهاج.

وأضافت سحر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية إطلاق الحملة تأتى بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمهتمين بالعمل العام و لحملات تهدف إلى التوعوية و تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة، وتشمل الحملات العديد من الموضوعات والتي تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا واساليب الاختيار السليم والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة والتوعية بصحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة، أشكال النمو والتطور للأطفال ، والتعرف على مفهوم الإعاقة والدمج.

وأشارت سحر أن الحملات أتقدم لتوعية بأساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والاجتماعي الصحيح، وأيضا مدى تأثير التربية السلبية او الإيجابية في رسم مستقبل وشكل حياة ابنائنا وصحتهم الجسدية والنفسية وأثره البالغ على المجتمع ككل وتتضمن الحملات تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة تستهدف الرائدات بالمحافظة ، بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة ويتم عقد العديد من ندوات التوعية واللقاءات الجماهيرية بديوان عام المحافظة بحضور المحافظ وإطلاق الحملة بعده لقاء بالجامعة لحضور رئيس الجامعة ومراكز الشباب ومراكز الشباب القرى التي أستهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتعريف بمشروع تنمية الأسرة وجميع محاوره بشكل عام ومنهج المشورة الأسرية بشكل خاص.