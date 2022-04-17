الممثلة المقيمة للأمم المتحدة تهنىء الأقباط بأحد السعف وأسبوع الآلام

كتبت : هند المغربي

هنأت الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر جميع الأقباط في مصر على خلفية الاحتفال بأحد السعف اليوم والأسبوع المقدس، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": أحد سعف سعيد من مصر، وأطيب التمنيات لجميع الذين يحتفلون بالأسبوع المقدس.

حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بأحد الشعانين " السعف " الذي يوافق 17 أبريل الجارى وهو بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث يتم خلال الاحتفال تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.