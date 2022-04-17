القبض على شخصين لإدارتهما مخزن مواد غذائية مجهول المصدر

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازة كميات من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدرحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بدون ترخيص، وحيازتهما كميات كبيرة من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات ومستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبطهما وعثر بداخل المخزن على (كميات كبيرة من " المكملات والمواد الغذائية")، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بإدارتهما المخزن بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.