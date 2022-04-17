السفير حسين حسونة: مصر حريصة على الدفاع عن مواقف الدول النامية

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أكد السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، أن مصر حريصة على الدفاع عن مواقف الدول النامية وتطلعاتها في إرساء نظام دولي قائم على سيادة القانون، والعدالة الدولية.

وقال السفير حسونة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، قبل مشاركته في اجتماعات اللجنة التي تنعقد غدا الاثنين في جنيف -" إن مصر تحترم القانون الدولي وتلتزم بأحكامه وبميثاق وقواعد منظمة الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة العمل الدولي والقواعد والآليات التي تحتكم إليها منظمة الأمم المتحدة لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أنه يشارك ممثلا عن مصر في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي التي تنعقد بجنيف غدًا، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة تقوم بتطوير القانون الدولي، وتقنينه من خلال إعداد اتفاقيات دولية حول قضايا معاصرة في موضوعات تغير المناخ ومكافحة الأوبئة والجرائم ضد الإنسانية وحماية البيئة.

ونوه بأن اللجنة أعدت على مر السنين العديد من المعاهدات الدولية حول قضايا مهمة مثل القوانين المتعلقة بالبحار والعلاقات الدبلوماسية وحماية الأفراد من النزاعات المسلحة ومسئولية الدول عن أفعالها غير المشروعة، وغيرها من المعاهدات التي طُرحت على الأمم المتحدة وقامت الدول بالانضمام إليها.

وتابع السفير حسين حسونة، أن لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي اهتمت أيضا بموضوع إرساء المحاكم الجنائية الدولية كالمحكمة التي تأسست في روما ومحاكمة المجرمين في يوغسلافيا وغيرها من المحاكم التي عليها اليوم القيام بمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي كلها موضوعات مطروحة على الساحة الدولية.