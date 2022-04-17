الدوما الروسى: لو زيلينسكي يفكر بمواطنيه فعليه سحب قواته من دونيتسك ولوجانسك

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنه يتعين على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات سريعة في حال كان يفكر بمصلحة بلاده، موضحا أنه إذا كان فولوديمير زيلينسكي يفكر في مواطني أوكرانيا، فعليه اتخاذ القرارات التالية على الفور، أولها، سحب قواته من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبتين، وثانيها تسجيل الالتزامات على أساس تعاقدي بالاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم، وعدم مشاركة أوكرانيا في أي أحلاف، بالإضافة عن نزع السلاح وتحرير البلاد من النازية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي، أنه لا توجد هناك طريقة أخرى، موضحا أن رئيس أوكرانيا، يحاول بتصريحه حول المفاوضات مع روسيا، كسب الوقت، ويطلب في الوقت نفسه مساعدة عسكرية من الناتو، مشيرا إلى أن تصريح زيلينسكي حول استعداد أوكرانيا للبحث مع روسيا مسألة تخلي بلاده عن الانضمام إلى حلف الناتو، وبحث وضع شبه جزيرة القرم فقط بعد وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الروسية، كان يعلن نفس الشيء قبل المفاوضات وعندما كانت قوات روسيا تقف عند ضواحي كييف وخفضت روسيا نشاطها العسكري في هذا الاتجاه وسحبت قواتها من ضواحي كييف، وبعد ذلك ظهرت هناك مسرحية في بوتشا واستفزازات أخرى.

ولفت رئيس مجلس النواب الروسي إلى أن كييف تتخلى عن الالتزامات التي تعهدت بها، ويتواصل اليوم تنفيذ السيناريو نفسه والسبب واضح، حيث يريد فولوديمير زيلينسكي أن يكسب الوقت، ويتوجه في الوقت ذاته بنداء إلى الناتو يطلب فيه مساعدات عسكرية.