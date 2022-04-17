الدفاع الروسية: الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني بلغت 23367 شخصا

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني بلغت 23367 ألفا و367 شخصا منذ بداية العملية العسكرية.

وأوضح كوناشينكوف - في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجؤوا إلى آزوفستال من ماريوبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص، مشيرا إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدميرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.

وكانت روسيا قد أمهلت القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول، حتى الثالثة بتوقيت جرينيتش لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.