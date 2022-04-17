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الخوص يزين كنائس بورسعيد احتفالاً بـ"أحد الشعانين".. فيديو وصور

الأحد، 17 أبريل 2022 12:26 م
الخوص يزين كنائس بورسعيد احتفالاً بـ"أحد الشعانين".. فيديو وصور تشكيل الخوص من الأطفال
بورسعيد - محمد عزام

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زين الخوص كنائس محافظة بورسعيد، وحرص المئات من الأطفال والكبار على اقتناء الخوص بأشكاله المختلفة احتفالاً بـ"أحد الشعانين"، والتقي "اليوم السابع"، اليوم الأحد، مع عدد من الفتيات والأطفال المشاركين في تشكيل الخوص احتفالا بأحد السعف، وذلك في كنيسة الأنبا بيشوي بنطاق حي الشرق. 
 
وأدى الآلاف من المسيحيين صباح اليوم، قداس أحد السعف " أحد الشعانين " في جميع كنائس المحافظة، والذي يحتفل فيه الأقباط بذكرى دخول المسيح إلي أورشاليم ، حيث بدأ القداس في تمام الساعة الثامنة صباحا ويستمر لفترة الظهيرة .
 
وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية بحي الشرق إقبالا منذ الصباح ، وأدى القداس كهنة الكنيسة القمص بولا سعد والقس بيمن صابر، وانتشرت حالة من السعادة بين كل الحضور في كنائس بورسعيد هذا العام. 
 
 يعتبر عيد "أحد الشعانين أو أحد السعف"، هذا العام هو أول عيد يتم استقبال فيه المواطنين في الكنائس للاحتفال بالعيد بعد توقف مظاهر الاحتفالات لمدة عامين في جميع كنائس مصر وكنائس بورسعيد وذلك للتصدى لانتشار فيروس كورونا. 
 
وعلى جانب متصل، شهدت جميع كنائس محافظة بورسعيد منذ مساء أمس حالة من الاستنفار الأمنى في محيط جميع كنائس المحافظة. 
 
ومن جانبه، قال القمص بولا سعد كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، إن العالم كله يحتفل اليوم بأحد الشعانين وتقديم الخوص الأخضر تعبيرا عن الحب والسلام، وأن يطهر الله قلوبنا جميعنا ويرشدها لفعل الخير دوما،  ويبعدنا  جميعا عن الشر. 
 
وتابع كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد مؤكدا بأن عيد أحد الشعانين ” أحد الزعف” هو العيد الذي يحتفل به المسيحيون بتاريخ استقبال أهل أورشليم ” القدس” للسيد المسيح بأغصان الزيتون وزعف النخيل.
 
 
الأسر-في-الكنيسه
الأسر-في-الكنيسه

الأطفال-بالخوص_1
الأطفال-بالخوص_1

الأطفال-يصنعون-أشكال-الخوص
الأطفال-يصنعون-أشكال-الخوص

الخوص-والأطفال
الخوص-والأطفال

الطفل-والخوص
الطفل-والخوص

تشكيل-الخوص-بالكنيسة
تشكيل-الخوص-بالكنيسة

تشكيل-الخوص-من-الأطفال
تشكيل-الخوص-من-الأطفال

جانب-من-تشكيل-الخوص
جانب-من-تشكيل-الخوص

جانب-من-تشكيل-الخوص-بالكنيسه
جانب-من-تشكيل-الخوص-بالكنيسه

 


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أحد الشعانين

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