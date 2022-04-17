الحماية المدنية تُنقذ سوق "البالة" من الحريق بعرب بورسعيد

تلقي اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في مخزن للبالة.

أصدر مدير أمن بورسعيد، تعليماته بتوجه قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات للإطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالإدارة.

وتمكنت قوات قسم الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحال التجارية المجاورة وسوق البالة كاملاً والذي تتلاصق محلاته ببعضها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على سبب اندلاع الحريق.