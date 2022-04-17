اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تُنقذ سوق "البالة" من الحريق بعرب بورسعيد

الأحد، 17 أبريل 2022 09:55 ص
الحماية المدنية تُنقذ سوق "البالة" من الحريق بعرب بورسعيد الحماية المدينة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق في أحد مخازن سوق الملابس المستعملة "البالة" بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

تلقي اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في مخزن للبالة.
 
أصدر مدير أمن بورسعيد، تعليماته بتوجه قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات للإطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالإدارة.
 
وتمكنت قوات قسم الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحال التجارية المجاورة وسوق البالة كاملاً والذي تتلاصق محلاته ببعضها.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على سبب اندلاع الحريق.
 
 
 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الحماية المدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة