الأقباط يشاركون فى قداس أحد الشعانين بكنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد..لايف

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من قداس أحد الشعانين بكنيسة الأنبا بيشوي في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وأدى المسيحيون صباح اليوم، قداس أحد الزعف " أحد الشعانين " في جميع كنائس المحافظة، والذي يحتفل فيه الأقباط بذكرى دخول المسيح إلي أورشاليم ، حيث بدأ القداس في تمام الساعة الثامنة صباحا ويستمر لفترة الظهيرة.

وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية بحي الشرق إقبال منذ الصباح، وأدى القداس كهنة الكنيسة القمص بولا سعد والقس بيمن صابر، وانتشرت حالة من السعادة بين كل الحضور في كنائس بورسعيد هذا العام.

يعتبر عيد " أحد الشعانين أو أحد الزعف" هذا العام هو أول عيد يتم استقبال فيه المواطنين في الكنائس للاحتفال بالعيد بعد توقف مظاهر الاحتفالات لمدة عامين في جميع كنائس مصر وكنائس بورسعيد وذلك للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب متصل، شهدت جميع كنائس محافظة بورسعيد منذ مساء أمس حالة من الاستنفار الأمنى في محيط جميع كنائس المحافظة.

ومن جانبه، قال القمص بولا سعد كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، إن العالم كله يحتفل اليوم بأحد الشعانين وتقديم الخوص الأخضر تعبيرا عن الحب والسلام، وأن يطهر الله قلوبنا جميعنا ويرشدها لفعل الخير دوما، ويبعدنا جميعا عن الشر.

وتابع كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد مؤكدا بأن عيد أحد الشعانين ” أحد الزعف” هو العيد الذي يحتفل به المسيحيون بتاريخ استقبال أهل أورشليم ” القدس” للسيد المسيح بأغصان الزيتون وزعف النخيل.