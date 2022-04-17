افتتاح الدورة التدريبية للشئون اللوجستية وفن التواصل مع المريض بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

بدأت اليوم أولى فعاليات الدورة التدريبية للشئون اللوجستية وفن التواصل مع المريض بمديرية الصحة بالدقهلية، والمقرر عقدها لمدة 6 أيام على مدار أسبوعين بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام العلاجى، ومقرر الدورة الدكتور احمد البيلي، ومنسقي الدورة وعدد من قيادات المديرية، وحضور أكثر من 60 متدرب من مساعدي مديري المستشفيات للشئون اللوجستية والامداد وعدد من الكوادر الشابة بالمستشفيات والمكلفين كمسئولين لخدمة المواطنين بمستشفيات الدقهلية .

وافتتحت الدورة بكلمة من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أكد أهمية تفعيل هذه الدورات والتي تهدف لرفع المستوى الإداري للقيادات الحالية وإعداد الصف الثاني من الكوادر المستقبلية.

اشتملت الدورة على عدد من المواضيع الهامة تضمنت شرحا للتوصيف الوظيفي والمهام الموكلة لمساعدي مديري المستشفيات للشئون اللوجستية من :

1) الاشراف المباشر مع أمين المخزن على العهدة المستديمه والمستهلكه من حيث تواجدها وصلاحيتها برصيد كافي لمده ثلاث شهور.

2) الاشراف على الاجهزه الالكتروميكانيكيه ومتابعة عقود الصيانة وتراخيصها (المصاعد والمولدات الكهربائيه).

3) الإشراف على النواحي الإدارية و تأمين العمل الإداري بالمستشفى (الدفاتر- حركه النفايات- المطبخ- الاكسجين - الكهرباء- والمياه).

4) الإشراف على ما يتم من أعمال تطوير داخل المستشفى).

كما تم مناقشة وشرح دور مسئول خدمة المواطنين من حيث التدخل السريع والحل الفوري لمشاكل المواطنين فور حدوثها والاشراف على مسارات المرضى والمترددين على العيادات الخارجية وتفعيل اللوحات الارشادية ونظافة ساحات الانتظار للمرضى.

وأضاف مكين أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية.

كما تقدم مكين بالشكر لمقرر الدورة ولكل منسقي الدورة والعاملين على نجاحها والحضور لحرصهم على الاستفادة من كل ماهو جديد من الخبرات الادارية لتقديم الخدمة المثلى للمريض متمنياً للجميع المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.