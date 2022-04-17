استكمال تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز وتسهيلات الإنتاج.. التفاصيل

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات، والتى تتعلق بتنمية وإنتاج الزيت والغاز، حيث جاری اسـتـكـمـال تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حـقـول الـغـاز وتـطـوير تسهيلات الإنتاج والمعالجة والتى تتضمن الآتى.

1-تنميـة مـنـطـقـة حـقـول شـمـال غرب سـيـدي غـازی / دسـوق ( المرحلة د ) ويهدف المشروع إلى إنتاج حـوالـي ٢٤ مـلـيـون قـدم مـكـعـب غاز يومياً من خلال ربط 3 أبـار عـلـى محطة المعالجة الرئيسية ، وإنشاء الخطوط اللازمة لنقل الإنتاج ، ومن المخطط بدء تشغيله فـي يـولـيـو ٢٠٢٣ .

2- تنمية حـقـول غرب البرلس ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالی ۱۰۰ مـلـيـون قـدم مـكـعـب غاز يوميا ، و ١٤٠٠ برميل متكثفات يومياً ، ومن المخطط الانتهاء منه في الربع الثالث ۲۰۲۳ .

3- تـطـويـر مـحـطـة معالجـة الحـمـد " الشركـة الـعـامـة لـلـبـترول ويـهـدف المشروع إلى تـطـويـر مـحـطـة الحـمـد إلى محطة معالجـة متكاملة سعة ۳۰۰۰ بـرمـيـل يـومـيـا بـهـدف تأمين عمليات المعالجة لـكـل مـن الخام الذي يـتـم إنـتـاجـه حـاليـاً بـحـقـول المنطقة الشمالية والشركات الشقيقة بالصحـراء الشرقيـة وكـذا طـبـقـا واحـتـيـاجـات الشركة المستقبلية ومخطط بدء تشغيله في يونيو ٢٠٢٣ .

يذكر أنه خلال عام2021 تم تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز ، بإجمالى استثمارات حوالى 4.2 مليار دولار تتضمن مشروعات إنتاج وتنمية حقول الغاز ومنها استكمال تنمية حقول شمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة -حقل ريفين) -بالبحر المتوسط، ويهدف المشروع إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى 24 ألف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة وإنشاء تسهيلات معالجة برية بسعة 900 مليون قدم مكعب يومياً، باستثمارات حوالي 4 مليار دولار، وقد تم بدء الإنتاج من المشروع فى يناير2021.

ومشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، ويهدف المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 45 مليون قدم مكعب يومياً من خلال حفر 3 آبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي قطر 22"، باستثمارات حوالي 87 مليون دولار، وقد تم بدء الإنتاج من البئر الأول فى ديسمبر2021.

وتوسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)، ويهدف المشروع إلى استرجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من غاز الشعلة وذلك عن طريق إنشاء وحدة معالجة متكثفات، ووحدة استرجاع الغاز، وخزانات وخط المتكثفات المعالجة باستثمارات حوالي 43 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر2021.

كما تم أيضا تنفيذ مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام والتى تضمنت إنشاء رصيفين بحريين بالشركة العامة للبترول، ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة فى الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة التالية (HH2 ،SE Alhamd ) وكذا إنشاء 4 خطوط بحرية بإجمالى أطوال 25 كم للحقلين، باستثمارات حوالي 4ر60 مليون دولار، هذا وقد تم دخول أبار HH2 على الإنتاج في يناير2021 ، وآبار SE ALHAMD في أبريل2021.

وإنشاء مستودع التخزين السابع بشركة ويبكو، ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة فى إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية عن طريق إنشاء المستودع السابع لتخزين الزيت الخام بسعة 630 ألف برميل، باستثمارات حوالي 27 مليون دولار، وتم الانتهاء من تنفيذه في مارس2021.

ومشروع استغلال غازات بحار شمال غرب (الشركة العامة للبترول)، ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالى 15 مليون قدم3 غاز و200 برميل متكثفات و50طن بروبان وبيوتان يومياً من خلال 4 آبار وربطهم بأحد مصانع المعالجة لتعظيم العائد وفصل المنتجات وتدفيع الغاز المتبقي إلى الشبكة القومية، وذلك من خلال إنشاء خط بقطر 8 بوصة وطول 15 كم، باستثمارات حوالي 16.3مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الربط وبدء الإنتاج من البئر الأول فى سبتمبر2021.