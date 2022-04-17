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ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 9 درجات ورياح على أغلب الأنحاء.. القاهرة 39 درجة

الأحد، 17 أبريل 2022 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 9 درجات ورياح على أغلب الأنحاء.. القاهرة 39 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة،  ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 32 درجات والصغرى 15 درجة.

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