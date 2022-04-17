احذر من وضعية الاستلقاء لفترات طويلة.. قد يزيد من خطر الإصابة بالأورام

كتبت إيناس البنا

من الصعب القول إن أي قسم معين من المجتمع أو الجنس أو العرق أو الطبقات الاجتماعية الاقتصادية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، تنتشر هذه الآفة في جميع الأنواع والأنواع الفرعية في المجتمع، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى الطرق التي يمكنك من خلالها تعديل المخاطر التي تتعرض لها وفقا لموقع Express

تشير الدلائل إلى أن الجلوس في وضع معين لفترة طويلة هو عامل خطر أقل شهرة، على الرغم من أنه من المعروف جيدًا أن السلوك المستقر (الجلوس أو الاستلقاء المطول الذي يتميز بإنفاق منخفض للطاقة) يرتبط بملامح استقلابية للقلب والوفيات القلبية الوعائية المبكرة، لم يتم تقديم الكثير من الأدلة على مخاطر الإصابة بالسرطان.

يستشهد موقع CancerFactFinder بمراجعة منهجية لـ 18 مقالة تتعلق بالسلوك المستقر ومخاطر الإصابة بالسرطان ويدعي أنه اكتشف وجود علاقات "ذات دلالة إحصائية" بين السلوك المستقر ونتائج السرطان.

وفقا للمخلص فأن الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في الجلوس أو الاستلقاء لديهم مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وبطانة الرحم والمبيض والبروستاتا، بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط السلوك الخامل بزيادة معدل الوفيات بالسرطان لدى النساء ، وفقًا لتقارير هيئة الصحة.

"تم تأكيد هذه النتائج في عام 2020 لمجموعة من 8002 من البالغين السود والبيض: السلوك المستقر عامل خطر مستقل لخطر الإصابة بالسرطان والوفاة."

لماذا الجلوس هو الخطر التالي



عندما تجلس ، فإنك تستخدم طاقة أقل مما تستخدمه عند الوقوف أو الحركة، وقد ربطت الأبحاث بين الجلوس لفترات طويلة من الوقت مع عدد من المشكلات الصحية، وتشمل السمنة ومجموعة من الحالات - ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع ضغط الدم سكر الدم ، دهون الجسم الزائدة حول الخصر ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية - التي تتكون منها متلازمة الأيض، كما يبدو أن الجلوس كثيرًا بشكل عام وفترات الجلوس الطويلة تزيد من خطر الوفاة أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. "

حاول دمج الخطوات التالية في يوم واحد:

