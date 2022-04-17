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إقبال كبير على فعاليات الأيام الثقافية بقرى "حياة كريمة" جنوب الأقصر.. صور

الأحد، 17 أبريل 2022 08:32 م
إقبال كبير على فعاليات الأيام الثقافية بقرى "حياة كريمة" جنوب الأقصر.. صور الأيام الثقافية بقري حياة كريمة جنوب الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث تواصلت فى مكتبة الكيمان الثقافية فعاليات اليوم الثالث للأيام الثقافية بقرية الكيمان، وتضمن محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعي وتنمية المجتمع"، قدمها الشيخ شعبان سعد الحداد عميد معهد فتيات الكيمان الأزهري، وأكد أن التكافل الإجتماعي له أوجه عديدة منها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وكذلك صدقات التطوع وأهمية التكافل الإجتماعي، وتتمثل في استقرار المجتمع وتضامنه ويساعد على تدعيم أسس المحبة والألفة والإتحاد بين أفراد المجتمع والحرص على مشاعر الآخرين وتلبية احتياجاتهم دون إلحاق أضرار بهم.

كما تم تنظيم فعاليات أمسية شعرية للشاعر السيد حلمي وألقى قصيدة "مشتاق"، بجانب ورشة فنون تشكيلية ورسومات فنية بعنوان "عادات رمضان" نفذها أحمد أمين عبدالرحمن مع مجموعة من رواد المكتبة مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف مواهب أطفال أدارها السيد الطاهر، وتضمنت إلقاء قصيدة غنائية بعنوان "الوطن" ألقتها الطالبة أسماء محمد عبدالستار، وقصيدة غنائية بعنوان"المسك فاح" ألقاها الطالبتين أحلام عبد الجواد وجنى عادل، وقصيدة غنائية بعنوان "أنت الرسول الأحمدا" للطالب عبدالله محمد أحمد، بالإضافة إلى ورشة حكي عن كفالة اليتيم وقراءة قصة "فأما اليتيم فلا تقهر" لمحمد زين العابدين بصحبة مجموعة من الأطفال، وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرض رقصة التحطيب تدريب الفنان أحمد عبدالرازق.

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تنمية سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي" قدمها سيد صدقى فهمى مسئول بالقصر، وتحدث عن سيناء وموقعها وأهميتها الإستراتيجية وأهمية تنمية سيناء الإستراتيجية والإقتصادية والمشروعات الكبرى بها في عهد الرئيس السيسي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح فى المجتمع" وأوضح الشيخ محمد على محمد، تفاصيل تعريف التسامح وجميع الأديان مبنية على التسامح ومن صفات المؤمن العفو والصفح والتسامح والرسول يعفو ويسامح أهل مكة فى فتح مكة يجب أن يكون التسامح متواجد مع الأخوة فيما بينهم، وأوضح الشيخ حسان عثمان جميع الرسل والديانات تدعو إلى التسامح وبالتسامح يعيش الناس كالنسيج الواحد فى مصر يعيش المسلم والغير مسلم يعيش معا ويتضح من ذلك إعلاء قيمة التسامح، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض إنشاد دينى للمنشد مصطفى الملتكونى وابتهالات الشيخ محمود أبوالغيط.

إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (1)
إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (1)

 

إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (2)
إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (2)

 

إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (3)
إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (3)

 

إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (4)
إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (4)

 

إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (5)
إقبال جماهيري كبير بفعاليات الأيام الثقافية بقري حياة كريمة (5)

 


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