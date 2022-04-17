أمراض كبد حادة تصيب أطفالا بأمريكا وبريطانيا.. اعرف القصة (فيديو)

فى ظاهرة مخيفة، يحقق مسؤولو الصحة في العديد من البلدان، في حالات غامضة من أمراض الكبد الحادة لدى الأطفال، ويعتقدون أنها قد تكون مرتبطة بنوع من الفيروسات المصاحبة عادة لنزلات البرد، وفقا لشبكة ايه بي سي الأمريكية.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة تحقق في 74 حالة على الأقل أصيب فيها أطفال بالتهاب الكبد، وأضافت إنه يجري التحقيق في ثلاث حالات مماثلة في إسبانيا وعدد قليل في أيرلندا.

فيما يقول مسؤولو الصحة الأمريكيون إنهم يبحثون في تسع حالات مماثلة، كانوا جميعًا في ألاباما ، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتطلعون لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد في أماكن أخرى.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية في بيان: "بالنظر إلى الزيادة في الحالات المبلغ عنها خلال الشهر الماضي وتعزيز أنشطة البحث عن الحالات ، فمن المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في الأيام المقبلة".

تراوحت أعمار الأطفال الأمريكيين من 1 إلى 6 سنوات ، واثنان من الأطفال بحاجة إلى زراعة كبد، وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن الحالات الأوروبية في نطاق عمري مماثل.

علمت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بالأمراض في وقت مبكر من هذا الشهر ، عندما علمت بوجود 10 أطفال في اسكتلندا يعانون من مشاكل في الكبد، أصيب أحدهم بالمرض في يناير بينما أصيب التسعة الآخرون بالمرض في مارس.